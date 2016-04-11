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Sur'dan sonra Cizre ve 6 ilçede daha acele kamulaştırma!

Karar polis noktası yapımı için alındı

11 Nisan 2016 14:42

Can Bursalı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 6 bin 300 parsel için çıkan acele kamulaştırma kararının ardından, Diyarbakır’ın Bağlar, Kayapınar, Hakkari’nin Çukurca, Yüksekova, Mardin'in Kızıltepe ve Şırnak’ın Cizre ile İdil ilçelerinde 11 mahalledeki 36 parsel için de Bakanlar Kurulu’ndan acele kamulaştırma kararı çıktı. Polis noktası yapımı için alınan karar, 5 Nisan’daki Bakanlar Kurulu toplantısında onaylandı.

 

Cizre'de çatışma bölgesine kamulaştırma

 

Resmi Gazete’de yayımlanan kamulaştırma kararlarında 14 Aralık’tan 2 Mart’a kadar sokağa çıkma yasağı ile çatışmaların yaşandığı ve hâlâ kısmi olarak yasağın sürdüğü Şırnak’ın Cizre ilçesinde Yafes, Nur ve Cudi mahallelerinde 22 parselde 41 bin metrekareye yakın alan kamulaştırıldı. Şırnak’ın İdil ilçesinde de 7 parselde toplam 9 bin metrekare alan hakkında kamulaştırma kararı çıktı. 

 

Hakkâri'de 37 bin metrekare acele kamulaştırılacak

 

Çatışmaların hâlen sürdüğü  Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde ise, Eskikışla mahallesinde tek parselde 23 bin 342 metrekare alan ile, Çukurca ilçesindeki Emir Şaban mahallesinde 13 bin 678 metrekare alanın kamulaştırıldığı bildirildi. 

 

Kızıltepe'de 20 bin metrekare

 

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde de, Sandıklı ve Koçhisar mahallelerinde iki parselde toplam 20 bin metrekare alanın kamulaştırılmasının yanı sıra, Diyarbakır’ın Bağlar ve Kaynartepe  mahallelerindeki iki parselde, 7 bin 296 metrekare alanın kamulaştırıldı.

 

Karar 5 Nisan'da alındı

 

Kararda, “Polis güvenlik noktası yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakanlığın 5/4/2016 tarihli ve 55434 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27’nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/4/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır” ifadeleri yer aldı. 

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde de, 25 Mart’ta yayımlanan kararda, 6 bin 300 parselin acele kamulaştırılacağı bildirilmişti.

 

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