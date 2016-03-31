310 STK’dan Sur’un kamulaştırma kararına tepki

Bakanlar Kurulu'nun kararıyla Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinin 5 mahallesinde bulunan toplam 368 adadaki 6 bin 300 parselin acele kamulaştırılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Aralarında Ticaret Odası, Baro, DİSİAD, İHD, yerel yönetimlerin de bulunduğu 310 sivil toplum örgütü bugün basın toplantısı düzenleyerek, karara tepki gösterdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın da katıldığı açıklamayı sivil toplum örgütleri adına Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar yaptı.

Hükümetin kararı alırken, sivil toplum örgütlerinden herhangi bir görüş almadığını belirten Sayar, kararın 2942 sayılı kamulaştırma kanununa, mülkiyet hakkını koruma altına alan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırılık teşkil ettiği inancında olduklarını söyledi.

Ahmet Sayar sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler STK'lar olarak kentimiz için yapılacak tüm olumlu işlerin yanında olacağız ve destekleyeceğiz. Ancak ilgili kamulaştırma kararına ilişkin tarafımıza iletilen herhangi bir bilgi olmaması toplumda ciddi kaygı yaratmıştır. Bu çerçevede çalışmalar yapılırken, hukuka aykırı bilimsellikten yoksun, kentimizin sosyal, kültürel ve tarihi dokusuna uymayan uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır. Bunun yanında Sur ve Yenişehir ilçelerimizde özel mülkiyete konu taşınmazların devlet tarafından kendi vatandaşlarından alınacak olmasının sosyal ve kültürel bakımdan büyük tahribata yol açacağı unutulmamalıdır. Yasal gerekçesi bulunmayan bu uygulamadan derhal geri dönülmesini talep ediyoruz. Kamulaştırma kararının alındığı ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın esnaf ve tüccarımızın yaşanan çatışma ortamından dolayı yaşadığı sosyal ve ekonomik mağduriyet giderilmeden buna ilişkin hükümet tarafından olumlu bir adım atılmadan böylesine bir kamulaştırma kararının alınmasını doğru bulmuyoruz. Kadim kentimizin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik bakımından merkezi konumunda bulunan Sur ilçemizde sonuncunun ne olacağını bilmeden alınmış acele kamulaştırma kararının iptali için gerekli yasal hakkımızı kullanacağımızı ve yargı yoluna başvuracağımızın bilinmesini istiyoruz. Buradan hükümete açık çağrı yapıyoruz, kentimiz için atılacak tüm olumlu adımların yanında ve destekleyeni konumunda olacağız. Vatandaşlarımızın bu kamulaştırmadan dolayı mağdur edilmemesi ve tarihi ve kültürel dokunun korunması adına ilgili kararın içeriğinin kentimizin yerel yönetimleri ile kent dinamikleriyle paylaşılması ve birlikte bir planlama yapılması doğrultusunda bir çaba göstermeye davet ediyoruz"