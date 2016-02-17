Sur’da şehit olan askerin haberi gelince, patikadan gidilen evine yol açıldı

Ankara'dan geçici görevle gönderildiği Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün gece şehit olan 23 yaşındaki astsubay Mehmet Ali Dinç'in acı haberi Malatya'daki ailesini yasa boğdu. 3 yıllık astsubay Mehmet Ali Dinç'in şehit olduğu haberinin Malatya'ya ulaşması üzerine, şehidin ailesine ait olan evin patika yolu, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından iş makinaları ile açıldığı gözlendi.

Malatya'nın kenar semtlerinden Yeşiltepe'de bahçeli tek katlı bir evde oturan Dinç ailesine acı haber bu sabah sağlık görevlileri eşliğinde bildirildi. Yıllar önce Adıyaman'dan göç eden ve eski bir köy korucusu olan baba 50 yaşındaki Ramazan Dinç ile 48 yaşındaki anne Hatice Dinç, acı haberle baygınlık geçirdi. Ailenin en büyük çocuğu olan şehit astsubay Mehmet Ali Dinç'in, 3'ü kız 5 kardeşi olduğu ve Diyarbakır'a geçici görevle gittiğini ailesine söylemediği öğrenildi.

Belediye yolu açıyor

3 yıllık astsubay Mehmet Ali Dinç'in şehit olduğu haberinin Malatya'ya ulaşması üzerine, şehidin ailesine ait olan evin patika yolu, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından iş makinaları ile açıldığı gözlendi. Bekar olan şehit Astsubay Mehmet Ali Dinç'in baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları haberi alır almaz baba Ramazan Dinç'in evinde toplanmaya başladılar. Bu arada şehidin bazı yakınları da astsubay Mehmet Ali Dinç'in cenazesinin adli tıpa gelme ihtimaline karşı kurumda beklemeye başladı.

Şehit astsubayın bugün ikinde namazından sonra düzenlenecek törenle Malatya Şehir Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verileceği bildirildi.