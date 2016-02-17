Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur'da 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlar sırasında bugün şiddetli çakışmalar yaşandı. İlçeden sık sık silah ve patlama sesleri yükseldi. Genelkurmay, çatışmalarda iki askerin şehit olduğunu açıkladı.

Diyarbakır'ın 6 mahallesinde 2 Aralık'ta hendeklerin kapatılması, birakatların kaldırılması için sokağa çıkma yasağı süren merkez Sur İlçesi'nde operasyonlar devam ediyor. Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'un yüzde 95'nin temizlendiğini açıkladığı Sur'da özel kuvvetler, jandarma ve polis özel harekat timlerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda tuzaklanmış bombaların imhası gerçekleştiriyor. Patlayıcıların imhası sırasında Savaş ve Fatihpaşa mahallelerindeki Çiftehan, Yenikapı, Muallak, Şeftali, Köprülü ve Göçmen sokak üzerinde güvenlik güçleri ile PKK'lılar r arasında zaman zaman çatışmalar da yaşanıyor. İlçeden silah ve patlama sesleri yükselirken, Sur'a bugün takviye askeri sevkıyatlar yapıldığı görüldü. Sokağa çıkma yasağının bulunmadığı Gazi Caddesi üzerindeki bazı esnaflar kepenk açarken, bazıları da kurşun sekmesi riskine karşı kepenklerinı açmadı. Cadde üzerinde bazı vatandaşlar çatışmaları merakla izlerken, Orman ve su İşleri İl Müdürlüğü ile DSİ'ye ait araçlar çatışma bölgesindeki moloz yığınlarını toplayarak, kumlarla çukurları kapatıyor.

Genelkurmay açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "17 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 12.05'te şehit olmuştur. Söz konusu çatışmada, bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Şehit törenle uğurlandı

Sur'da şehit olan Astsubay Mehmet Dinç için Diyarbakır Asker Hastanesi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Hüseyin Aksoy, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 7'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, 2'nci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, 16'ıncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Savaş Beyribey, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, şehidin ailesi ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Tören şehidin cenazesinin katafalka koyulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu. 7'nci Kolordu Komutanlığı'ndan Yüzbaşı Mehmet Halef Çelikkollu, birlik adına yaptığı konuşmada, son dönemde bölücü terör örgütünün ülkemizin huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik eylemlerde bulunduğunu belirterek, bu eylemleri gerçekleştirirken de yöntem değişikliğine gittiğini söyledi. Yüzbaşı Çelikkollu, "Bölücü terör örgütü hendek kazıp barikat kurarak personelimize sinsice saldırarak, vatandaşlarımızı silah zoruyla canlı kalkan gibi kullanarak, yol kesip seyahat özgürlüğünü engelleyerek hedef gözetmeksizin saldırılarına devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, bölücü terör örgütü mensuplarının amaçlarına ulaşmasını engellemek adına görevimize kararlılıkla ve azimle devam edeceğiz" dedi.

Törenin ardından şehit Astsubay Mehmet Dinç'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildi.