Sur'da mezar taşlarının değiştirilmesine ailelerden suç duyurusu

Sur'da sokağa çıkma yasakları sırasında polis talimatıyla mezar taşları değiştirilen kişilerin aileleri, suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Nüfus cüzdanında yazılı Çekwar Çubuk adı mezar taşından silinmiş, toplamda 25 mezar taşı değiştirilmişti.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün tarafından Yeniköy mezarlığında bulunan mezar taşlarının değiştirilmesi talimatı üzerine aileler harekete geçti. Aileler suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Sur’da yaşamını yitirenlerin mezar taşları aileleri tarafından yaptırılmıştı. Bu kez Yeniköy Asri Mezarlığında çalışan görevliler gece yarısı polis kontrolünde mezar taşlarını değiştirdi. Beyaz mermerden yapılan ve üzerinde yaşamını yitirenlerin resimleri olan taşlar yerinden söküldü. Yerine yerleştirilen taşlarda ise sadece isimler ve doğum-ölüm tarihleri yazılıyor.

TIKLAYIN - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 25 mezarın taşlarını değiştirtti

Kimlik ismini sildiler

MA’da yer alan habere göre, Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yaşamını yitiren Çekwar Çubuk’un da mezar taşı değiştirildi. Nüfus kimliğinde Çekwar Çubuk, mezar taşı üzerinde ise Çekwar Aliş Çubuk yazılı mezar taşı yerinden sökülerek yerine sadece Aliş isminin yazılı olduğu taş bırakıldı.

Aile suç duyurusunda bulunacak

Olayın duyulması üzerine oğlunun mezarı başına giden anne Netice Çubuk, mezar taşının değiştirilmesine tepki göstererek, suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Anne Çubuk, oğlunun isminin nüfus cüzdanında Çekwar Çubuk olduğunu ancak bunun mezar taşından silindiğini belirtti.