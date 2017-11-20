T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 25 mezarın taşlarını değiştirtti

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla PKK’yı simgeleyen, yazı, söz, örgüt flaması-arması bulunan mezar taşları değiştirildi

20 Kasım 2017 23:56

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü’ne yazı gönderdi.

Yazıda, “Yeniköy mezarlığında bulunan üzerlerinde PKK’yı simgeleyen, yazı, söz, sözde örgüt flaması-arması ve ‘şehit’ ibaresi bulunan mezar taşların değiştirilmesi” istendi.

Emniyetin talebini işleme alan Mezarlıklar Müdürlüğüekipleri, bugün Yeniköy Asri Mezarlığı’nda bulunan 25 mezarın taşlarını değiştirdi. Mezarlara belediye tarafından yaptırılan ve üzerinde sadece ölen kişinin adı, doğum ve ölüm tarihi ile ruhuna Fatiha yazılı taşlar yerleştirildi.

Mermerden hazırlanan yeni mezar taşları, yerleştirilirken Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede önlem aldı. 

ETİKETLER

mezar taşıdiyarbakırşehitpkk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24