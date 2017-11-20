Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 25 mezarın taşlarını değiştirtti

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü’ne yazı gönderdi.

Yazıda, “Yeniköy mezarlığında bulunan üzerlerinde PKK’yı simgeleyen, yazı, söz, sözde örgüt flaması-arması ve ‘şehit’ ibaresi bulunan mezar taşların değiştirilmesi” istendi.

Emniyetin talebini işleme alan Mezarlıklar Müdürlüğüekipleri, bugün Yeniköy Asri Mezarlığı’nda bulunan 25 mezarın taşlarını değiştirdi. Mezarlara belediye tarafından yaptırılan ve üzerinde sadece ölen kişinin adı, doğum ve ölüm tarihi ile ruhuna Fatiha yazılı taşlar yerleştirildi.

Mermerden hazırlanan yeni mezar taşları, yerleştirilirken Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede önlem aldı.