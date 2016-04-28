Sur'da çekilen 'kafalarına sık lan' klibiyle ilgili bir polis açığa alındı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı uygulanan mahallede ‘Yalnızım Atam’ isimli bir şarkıya klip çeken kişinin polis olduğu ortaya çıktı. Valilik yaptığı idari soruşturma kapsamında polis memurunun açığa alındığını duyurdu.

'SAT5' takma isimli kişinin çektiği klipte çatışmaların yoğun yaşandığı mahalleler ve Kurşunlu Camisi de görülürken “Kalk, uyan herkes Ermeni, hepsi kalpazan. Ben kimim? Türk’ün oğlu, yani dışlanan… Bana bir sorsan, çözümü çok basit. Eğer değişmezse kafalara sık lan!” gibi ifadeler yer almıştı.

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur’da rap klibi: Eğer değişmezse kafalarına sık lan!

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2 Aralık günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı, operasyonların 9 Mart'ta sona ermesine rağmen sadece Gazi Caddesi'nde kaldırıldı. Sokağa çıkma yasağının halen devam ettiği ve vatandaşların ancak Sur Kaymakamlığı'ndan izin aldıktan sonra polisler gözetiminde evlerini görmeye gidebildiği 5 mahalleden biri olan Fatihpaşa'daki tahrip olan Kurşunlu Camisi ve çevresindeki sokaklarda kar maskesi takan ve kendine 'Sat5' adını veren bir rapçi tarafından 'Yalnızım Atam (Sur Şehitlerimiz Anısına)' klip çekildiğinin ortaya çıkmasının ardından Valilik harekete geçti. Vatandaşların terk etmek zorunda kaldığı evlerden birinde telsizden geçen "Allah için vurun, peygamber için vurun, şehitlerimiz için vurun" anonsu ve kar maskeli rapçinin tabancaya mermi sürmesiyle başlayıp, tahrip olan sokaklarda gezmesiyle devan eden klibi, bir polis memurunun çektiği ortaya çıktı.

Valilik tarafından yapılan idari soruşturma kapsamında klibi çeken kar maskeli polis memurunun açığa alındığı bildirildi. Söz konusu kliple ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

"Diyarbakır'ın Sur İlçesinde, BTÖ mensuplarınca kazılan çukurların kapatılması ve oluşturulan barikatların kaldırılması amacıyla uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağının devam ettiği ve BTÖ mensuplarının attıkları patlayıcı madde nedeniyle yanan Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii ve çevresinde bir müzik klibi çekildiği çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medyada tespit edilmiştir. Söz konusu klip çekimi için, yetkili makamlara yapılan herhangi bir izin başvurusu bulunmamaktadır. Konuyla ilgili olarak yapılan inceleme neticesinde bir polis memuru açığa alınmıştır."