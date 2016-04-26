Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur’da rap klibi: Eğer değişmezse kafalarına sık lan!

Üç aydır sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ‘Yalnızım Atam’ isimli bir şarkıya klip çekildi. 'SAT5' takma isimli kişinin çektiği klipte çatışmaların yoğun yaşandığı mahalleler ve Kurşunlu Camisi de görülürken “Kalk, uyan herkes Ermeni, hepsi kalpazan. Ben kimim? Türk’ün oğlu, yani dışlanan… Bana bir sorsan, çözümü çok basit. Eğer değişmezse kafalara sık lan!” gibi ifadeler yer aldı.

Diken’in haberine göre klip, yıkık bir odada, bir telsizden gelen, “Allah için vurun, peygamber için vurun, şehitlerimiz için vurun” anonsunun ardından Sur sokaklarına çıkan yüzü maskeli bir rapçinin görüntüleriyle başlıyor.

Drone kameranın da kullanıldığı anlaşılan klipte, Sur’daki sokak araları, çatışmalarda ağır hasar alan Kurşunlu Camii de rahatlıkla görünüyor.

Videonun sonundaysa, Sur’da hayatını kaybeden askerlerin isimleri yer alıyor. Klip, Youtube hesabına da, ‘Sur şehitlerimiz anısına’ başlığıyla yüklenmiş.

Şarkının klibi şöyle: