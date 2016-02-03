Sur'da 9 mahallede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, halk evlerini terk etmeye başladı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi'nde 9 mahallede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. 6 mahallede uygulama devam ederken, sokağa çıkma yasağı kaldırılan mahallelerde yaşayan vatandaşlar, bugün de evlerini terk ederek göç etti.

DHA'nın haberine göre; Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde 2 Aralık günü ilan edilen ve 64’üncü güne giren sokağa çıkma yasağı, dün gece yarısı Kaymakamlık tarafından genişletildi. Suriçi kesiminde kalan Camii Kebir, Camii Nebi, İskenderpaşa ve Melikahmet mahallerinde dün saat 24.00'de ikinci bir duyuruyu kadar sokağa çıkma yasağı getirildi.

Kaymakamlık dün gece yasak konulan 4 mahalle ile birlikte 27 Ocak günü sokağa çıkma yasağı getirilen Abdaldede, Alipaşa, Lalebey, Süleyman Nazif ve Ziya Gökalp mahallelerinde yasak kararını bugün saat 10.00'dan itibaren kaldırdı. Sokağa çıkma yasağının ilk konulduğu 6 mahallede ise uygulamaya devam ederken, Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlçemiz Sur içi mahallelerinde silahlı terör örgütü mensuplarınca barikat kurma, hendek kazma ve bombalı tuzaklama faaliyetleri neticesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin, sağlık hizmetlerinin, ibadethanelerde icra edilen din hizmetlerinin sunulmasında ve vatandaşlarımızın bu hizmetlere ulaşmasında sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum nedeni ile ilçemiz merkez mahallelerinde vatandaşlarımızın günlük yaşamını normal şartlar altında sürdürmesinin zorlaştığı ve ticari hayatın aksadığı gözlemlenmiştir. Bu bakımdan kamu düzeninin sağlanması, sokak aralarındaki barikatların kaldırılması hendeklerin kapatılması ve kurulan bombalı düzeneklerin imhası çalışmaları esnasında sivil vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etme adına 27.01.2016 tarihinde ilan edilen ilçemiz Suriçi'nde bulunan Abdaldede, Alipaşa, Lalebey, Süleyman Nazif ve Ziya Gökalp Mahallelerini kapsayan ve yine 02.02.2016 tarihinde ilan edilen Camii Kebir, Camii Nebi, İskenderpaşa ve Melikahmet Mahallelerini kapsayan sokağa çıkma yasağı 03.02.2016 tarihi Çarşamba günü saat 10.00 itibari ile kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Halk göç etmeye başladı

Geçen hafta sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen 'olaylar buraya da sıçrayacak, boşaltın' söylentisi üzerine neredeyse yarısı boşalan Melikahmet, Cami Kebir, Cami Nebi ve İskenderpaşa mahallelerinde oturmaya devam edenler, kaymakamlığın dün gece koyduğu sokağa çıkma yasağı nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren eşyalarını alarak evlerini terk etmeye başladı.

Sokağa çıkma yasağının bugün saat 10.00'da kaldırılmasına rağmen büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyleyenler, yine yanlarına alabildikleri eşyalarla evlerini terk ederek mahallelerden ayrıldı.

Evini terk eden kadının gözyaşları

Sur'un İskenderpaşa Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi diyaliz hastası Nurcan Altaş, evinden ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Oğlunun evine gideceğini belirten Altaş, "Ben diyaliz hastasıyım. Haftada 3 kez diyalize giriyorum. Kocam yok. Çocuklarımla perişan oldum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Eşyalarımı evde bıraktım. Oğlumun evine gidiyorum. Nereye kadar sürecek bu durum" dedi.

Bazı aileler de yaşadıklarına isyan ederek mevcut durumun artık çekilmez olduğunu söyledi. Mahalleyi terk edenlerden bazı kadınlar, gidecek yerleri olmadığını söyleyerek gözyaşı döktü.



Operasyon sürüyor

Sur İlçesi'nde sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinde Özel Kuvvetler, Jandarma ve Polis Özel Harekat timlerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonlar da devam ediyor. Hendek ve barikatların kaldırılması tuzaklanan bombaların imhası çalışmaları devam ederken, bölgeden sık sık silah sesleri ve patlama sesleri yükseliyor.

Yoğun çatışmaların yaşandığı ve yasağın sürdüğü mahallelerde zaman zaman çatışmalar oluyor.