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Diyarbakır Sur'da operasyonlar devam ediyor; 11 asker yaralı

Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağı 2. ayına girdi

02 Ocak 2016 18:28

2 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının, 11 Aralık'taki 17 saatlik aranın dışında kesintisiz devam ettiği Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yola tuzaklanan bir bombanın uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı. İlçenin farklı yerlerinde meydana gelen çatışmalarda da 8 askerin daha yaralandığı aktarıldı.

DHA'nın haberine göre, güvenlik güçleri, dün PKK'lılar tarafından tuzaklanan bombanın infilak ettirildiği saldırıda polis memurları Kenan Ardıç ile Orhan Dilekçi'nin şehit olmasının ardından operasyonlar ilçenin Fatihpaşa, Savaş, Dabanoğlu, Cemal Yılmaz ve Hasırlı mahallelerinde yoğunlaştırıldı. Sık sık silah ve patlama seslerinin geldiği ilçede, bugün de yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı uzaktan kumanda ile infilak ettirildi ve şarapnel parçalarının isabet ettiği 3 asker hafif yaralandı. 

3 askerin yaralanmasının ardından çatışmalar devam etti. Sur’un değişik bölgelerinde PKK’lıların tuzakladığı patlayıcıları infilak ettirmesiyle meydana gelen patlamalarda 8 asker daha yaralandı. Şarapnel parçalarının isabet etmesi nedeniyle yaralanan askerin durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Bugün yaralanan toplam 11 askerin tedavileri Diyarbakır Asker Hastanesi’nde sürüyor. 

İlçeden silah ve patlama sesleri de gün boyu duyuldu. 

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