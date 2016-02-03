Sur'un 4 mahallesinde daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır'ın 11 mahallesinde sokağa çıkma yasağı bulunan Sur ilçesinde, 4 mahallesinde daha saat 00.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İlçenin Sur içinde kalan toplam 15 mahallenin tamamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş oldu.

Sur Kaymakamlığından yapılan duyuru şöyle:

İlçemiz Sur içi mahallelerinde silahlı terör örgütü mensuplarınca barikat kurma, hendek kazma ve bombalı tuzaklama faaliyetleri neticesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin, sağlık hizmetlerinin, ibadethanelerde icra edilen din hizmetlerinin sunulmasında ve vatandaşlarımızın bu hizmetlere ulaşmasında sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum nedeni ile ilçemiz merkez mahallelerinde vatandaşlarımızın günlük yaşamını normal şartlar altında sürdürmesinin zorlaştığı ve ticari hayatın aksadığı gözlemlenmiştir.

Bu bakımdan kamu düzeninin sağlanması, sokak aralarındaki barikatların kaldırılması hendeklerin kapatılması ve kurulan bombalı düzeneklerin imhası çalışmaları esnasında sivil vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etme adına ilçemiz Suriçi’nde bulunan Camii Kebir, Camii Nebi, İskenderpaşa ve Melikahmet Mahallelerinde 03.02.2016 Çarşamba günü gece saat 00.00 itibari ile ikinci bir emre kadar Kaymakamlığımızca sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın söz konusu yasağa riayet etmeleri kendi can ve güvenliklerinin temin edilmesi adına önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.