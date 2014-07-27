Avukatsız duruşmaya çıkmam diyen polise tutanak

İstanbul Adliyesi’nde gözaltına alınan polislerin gözaltı süresi dolmasının ardından yaptıkları eylem nedeniyle polise mukavemet iddiasıyla gözaltı kararı alındığı iddia edildi. Polislerin avukatları gözaltı kararının farklı bir konudan alındığı için bu konudan sorgulanması gerektiğini belirttir. Ancak hâkimin gözaltı süresi dolan yasa dışı dinleme iddiasından sorgulamayı yapmak istediği belirtildi.

Polisler hakkında susma haklarını kullanmak istememelerine rağmen tutanak tutulduğu da yine polis avukatlarınca iddia edildi. Polisler avukatları olmadan ifade vermek istemedi. Bunun üzerine görevli polisler, şüphelilerin susma hakkını kullandığı yönünde tutanak düzenledi. Daha sonra avukatlar duruşma salonuna alındı. Buna rağmen şüphelilere avukatların duruşma salonuna alındığı bilgisi verilmedi.

Söz konusu tutanaklardan birinin tutulduğu ortaya çıktı.

İşte o tutanağın içeriği:

“ İstanbul 1.Sulh Ceza Hâkimliği’nin 201453 sayılı dosyasında şüpheli Sinan Karataş sözlü olarak adliye nezarethanesinde sorguya gelmesi ihtar edildi. Şüpheli gelmeyeceğini beyan etmekle, sorgu salonuna gelmediğiniz ve savunma yapmadığınız takdirde susma hakkını kullanacağının varsayılacağı ihtar edildiğine tutulan tutanak imza altına alındı.”

Söz konusu tutanakla ilgili eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı Twitter hesabından şunları yazdı.

“Bu nasıl tutanak böyle, avukatlar duruşma salonunda, hâkimler yok ortada. Avukatların ayrılmasına izin verilmiyor. Bir yandan başka yerde sahte tutanaklar tutuluyor.”

Öte yandan, gözaltına alınan polislerin gözaltı süresi dolmasının ardından yaptıkları eylem nedeniyle polise mukavemet iddiasıyla gözaltı kararı alındığı iddia edildi. Polislerin avukatları gözaltı kararının farklı bir konudan alındığı için bu konudan sorgulanması gerektiğini belirttiler. Ancak hâkimin gözaltı süresi dolan yasa dışı dinleme iddiasından sorgulamayı yapmak istediği belirtildi.