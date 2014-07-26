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Çağlayan'da bu kez de avukat krizi

Avukat Açıkgöz: Gözaltı süresi dolan müvekkiller adliyede tutulduğu gibi bizlerinde yapılacak olan sorguya katılmamız konusunda bir tartışma var

26 Temmuz 2014 22:53

Arzu Yıldız

22 Temmuz’da düzenlenen emniyette “paralel yapı” iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan polislerden bazılarının avukatı Hayrettin Açıkgöz, polisleri sorgulamak için görevli mahkemenin polislerin emniyetteki sorgusuna katılan avukatlarca yapılmamasını istediğini ve barodan avukat gelmesini istediğini anlattı.

Açıkgöz şunları söyledi:

“Hakim bey sorgulama yapacağını ancak sorguya bizlerin katılmaması gerektiğini dile getirdi. Bizlerde bunu kabul etmedik. Müvekkillerimizde bizlerin dosyaya vakıf olduğunu ve sorguda bizim olmamız gerektiğini belirttiler. Ancak bu sefer de hakim bey barodan avukat talep ederek sorguların gerçekleşmesini isteyeceğini söyledi. Şu an gözaltı süresi dolan müvekkiller adliyede tutulduğu gibi bizlerinde yapılacak olan sorguya katılmamız konusunda bir tartışma var.Müvekkilerimizle görüşemiyoruz, kapıyı üzerlerine kilitledir. Biz de tutanak tuttuk, burada olan vekiller her olaya tanık ve savunmalarını bizim yapmamızı istemiyorlar. Mahkeme, kendi önerilerini kabul etmezsek şüphelilerin susma hakkını kullanacaklarını belirtti.”

Gözaltına alınan avukatlara destek için giden Mali Şube eski Müdürü Yakub Saygılı’da şunları söyledi: “Sorguyu yapacak hakim bulamıyorlar. Avukatlarını sorguya almak istemiyorlar. Ayrıca, daha önce Mali Şube’de birlikte çalıştığım Kazım Aksoy, çevik kuvvet şube müdürü ve Şişli Müdürü Melih Ekici’nin müdahalesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.”

 

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