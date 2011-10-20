Şüpheli çantalardan C-4 patlayıcı çıktı

T24

Salı günü saat 23.30 sıralarında, polisi arayanlar, Basmane Garı’nda iki ayrı yerde şüpheli çanta bulunduğunu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Bomba imha ekipleri, çantaları fünyeyle patlatarak etkisiz hale getirdi.Çantalardan çıkan çiviler ve türü belli olmayan toz parçaları, kriminal inceleme için laboratuara gönderildi. Kriminal inceleme sonucu, ele geçen malzemenin, 2 kilogram civarında C-4 plastik patlayıcı olduğu, şiddetini arttırmak için çivilerle desteklendiği belirlendi.Zaman ayarlı düzeneğe sahip patlayıcının, garda, yoğunluğun en çok yaşandığı sabah saatlerine ayarlandığı, etkisiz hale getirilmesiyle facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı.Emniyet yetkilileri, patlayıcı koyan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.