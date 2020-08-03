"Şüpheli asker ölümleri devletin sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklı"

Şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Jandarma Er Osman Özçalımlı'ya dikkat çeken ÇHD İzmir Şubesi, ölümlerin çoğunun devletin sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklandığını belirtti.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şubesi, Aliağa Kapalı Cezaevi’nde 1 Ağustos tarihinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Jandarma Er Osman Özçalımlı'ya ilişkin yazılı açıklama yaptı. “Hiçbir suç cezasız kalmayacak” denilen açıklamada, ülkenin her yanında kadınların, çocukların, işçilerin, tutukluların, Kürtlerin ve sığınmacıların ölüm haberlerinin ajanslara düştüğü hatırlatıldı.

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"Devletin sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklı"

Asker ölümlerinin çoğunun devletin sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, "Birçok şüpheli ölümün gerçekleştiği yerlerden biri de askeri kışlalar. 8 Haziran tarihinde Babaeski'de, Mustafa Araz (23) vücudunda kesi izleri, morluklar, bileklerinde ip izleri ile askeri kışlada öldü. Mayıs ayında Van'da askerlik yapan Ahmet Türeli'nin, bir hafta önce nöbette olduğu sırada, intihar etmesi sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürülmüştü. İddiaya göre göğsünün sol üst tarafında üç adet G-3 (Piyade tüfeği) kurşunuyla yaralandığı belirtilen Türeli'nin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edilmekteydi. İzmir Aliağa Kapalı Cezaevi'nde kısa dönem askerlik yapan Jandarma Er Osman Özçalımlı, 1 Ağustos günü saat 05.00 civarında şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Kamuoyuna yansıyan önceki dönem vakalarında görüldüğü üzere; askeri kışlalarda yaşanan/yaşatılan ırkçılık, ayrımcılık, şiddet, işkence, mobbing ve benzeri durumların askerlerde intihar girişimine veya yaşam hakkı ihlallerine neden olduğu açıktır" denildi.

"Askeri kışlalardaki özel politikalar onlarca ölüm ile sonuçlandı"

Zorunlu askerliğe gitmeyen/gitmek istemeyen insanların yüksek para cezaları, iş bulamamak, mahkemelerce yargılanıp cezalandırılmak gibi pratikler ile karşılaşıldığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Zorunlu askerlik politikalarında, vicdani ret hakkı veya alternatif kamu hizmetlerine katılım düzenlemesi ise devletin gündeminde dahi değildir. Mevcut zorunlu askerlik uygulamasının kendisi başta olmak üzere, askeri kışlalardaki özel politikaların onlarca ailenin çocuğunun ölümü ile sonuçlandığı açıktır. Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi olarak Jandarma Er Osman Özçalımlı nezdinde; tarafımıza başvuran, hukuki destek isteyen ve bu cinayetlerin aydınlatılması konusunda samimi olan herkesin yanında olduğumuzu, emek koyup dayanışacağımızı bir kez daha ifade etmek isteriz." (MA)