Süperstar mahkemelik oldu

T24- Ajda Pekkan'ın başı çek yüzünden derde girdi.



İddiaya göre; Süperstar’ın imzasının bulunduğu 7 bin 500 TL’lik çek karşılıksız çıktı. Çeki alan tekstil firması Dokusuz Örgüsüz Teknik, Süperstar’ın sahibi olduğu Nevin Film Organizayon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne mahkeme kararıyla haciz işlemi başlattı.



Ajda Pekkan çekleri, şirketteki muhasebecinin çaldığını ve imzanın kendisine ait olmadığını söyleyerek hacizin durdurulmasını istedi. Sonra da Küçükçekmece Adliyesi’nde imza örneği verdi. Ajda Pekkan imzasının sahte olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gidecek.