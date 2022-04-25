Supernatural dizisinin oyuncusu Misha Collins biseksüel olduğunu açıkladı

Supernatural dizisinde Castiel karakterini canlandıran Misha Collins, cinsel yönelimi hakkında açıklamalar yaptı. Collins, konuşma yaptığı bir toplantıda 'biseksüel' olduğunu söyledi.

47 yaşındaki aktör, cinsel yönelimi hakkındaki gerçeği açık bir şekilde değil, izleyicilere ustalıkla sorular yönelterek ve cevaplayarak açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre; Collins izleyicilere, “Kaçınız kendini içe dönük kabul ediyor? Kaçınız dışa dönük?” sorularını yöneltti.

Ardından hayranlarına, “Peki kaçınız biseksüel?” sorusunu yönelten oyuncu, seyirci alkışlarının ardından, “Benim üçü de” şeklinde yanıtladı. Konunun üzerine başka açıklama yapmayan Collins, konuşmasına devam ederek cinsel yönelimi hakkında başka bir görüş dile getirmedi.

Öte yandan aktörün Supernatural dizisinde canlandırdığı Castiel karakterinin de hikaye gereği ölmeden birkaç dakika önce eşcinsel olduğu açıklanmıştı.

Misha Collins kimdir?

Misha Collins 20 Ağustos 1974’te ABD’nin Massachusetts eyaletinde dünyaya geldi. 2001’de lise aşkı, tarihçi ve gazeteci Victoria Vantoch ile evlendi. Ünlü aktörün West Anaximander Collins (11) adında bir oğlu ve Maison Marie Collins (9) adında bir kızı bulunuyor.

Misha Collins ve Victoria Vantoch, evlilik öncesi birliktelikleriyle birlikte 30 yıllık ilişkilerini geçen yıl noktaladıkları haberleri çıktı. Ancak çift hiçbir zaman bu haberler hakkında bir açıklama yapmadı. İkilinin resmi olarak boşanıp boşanmadığı bilinmiyor.