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Yaşam
BBC Türkçe

Superman'in Lois Lane'i 69 yaşında hayatını kaybetti

1970 ve 1980'li yıllara damgasını vuran Superman serisinde çelik adamın platonik aşkı gazeteci Lois Lane rolüne hayat veren Margot Kidder 69 yaşında hayatını kaybetti.

14 Mayıs 2018 22:12

Superman serisindeki Lois Lane karakteriyle özdeşleşen aktris Margot Kidder 69 yaşında hayatını kaybetti.

Kidder, 1970 ve 1980'li yıllarda yayınlanan dört filmde Superman'in platonik aşkı gazeteci Lois Lane rolüne hayat vermişti.

2005 yılında ABD vatandaşı olan Kanada doğumlu aktris, uzun yıllar kadın hakları ve demokrasi aktivisti olarak çalıştı.

ABD eyaleti Montana'da yaşayan kadının ölüm nedeni bilinmiyor.

Film serisinde Superman'i canlandıran efsanevi oyuncu Christopher Reeve de 1995 yılında attan düşmesi sonucu felç kalmış, 2004'te de hayatını kaybetmişti.

Lois Lane karakteriyle yaşadığı şöhretin ardından Kidder akıl sağlığını kaybetmiş, 1996'da günlerce ortadan kaybolmasıyla gündeme gelmişti.

Amerikan magazin dergisi People'a konuşan aktris, kaybolduğu günler için "tarihin en halka açık delirmesi" nitelemesini yapmıştı.

O dönem anı kitabı yazmaya hazırlandığını söyleyen kadın, bir bilgisayar virüsünün tüm çalışmalarını yok ettiğini söylemiş ve eski kocası ile CIA'yi bundan sorumlu tutmuştu.

Yıllar sonra yaşadığı manik atakları ve depresyonu hakkında açıkça konuştu, bipolar bozukluğu olan diğer hastalar için alternatif ilaçlar geliştirilmesi konusunda kampanya yürüttü.

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