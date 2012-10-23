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Kültür-Sanat

Superman muhabirlikten istifa etti

Superman son macerasından sadece gazetecilikten değil uzatmalı sevgilisi Lois Lane’den de ayrılıyor

23 Ekim 2012 22:23

Amerikalı DC Comics tarafından 1938'den beri yayınlanan Superman’in "alter egosu" Clark Kent, serinin bugün piyasaya çıkan "Justice League 12" (12'nci Adalet Ligi) adlı son macerasında, "Daily Planet" gazetesindeki muhabirlik görevinden ayrılıyor.

Çünkü gazetenin genel yayın yönetmeni daha fazla Superman haberi yapması için ona baskı yaparken, gazeteyi satın alan medya imparatoru da gazeteciliğin durumu hakkındaki alaycı yorumlarıyla Kent’i kızdırıyor. Clark Kent muhabirliği bıraktıktan sonra ilk iş olarak bir blog açıp, yazılarına burada devam ediyor.

 

'Superman de insan'

 

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Çizgi romanın yazarı Scott Lobdell, bu değişikliği “Süpermen muhtemelen gezegenin en güçlü kişisi. Onu ne kadar bir masaya oturtup tepesine dikilerek dünyanın en değersiz insanı muamelesi yapabilirsiniz ki” sözleriyle gerekçelendirdi.

DC Comic’ten yapılan yazılı açıklamada ise, “Çizgi romanın tarihinde bu Kent’in Daily Planet’i ilk terk edişi değil. Ancak bu son istifa, gazeteciliğin eğlence dünyası, yeni medyanın rolü vatandaş muhabirliğinin yükselişine karşı dengesi gibi günümüzün sorunlarını yansıtıyor” dendi.

Superman son macerasından sadece gazetecilikten değil uzatmalı sevgilisi Lois Lane’den de ayrılıyor. Eski sevgililer yeni aşklara yelken açarken Superman, Lane’in yeni sevgilisi hakkında aldığı bir SMS mesajıyla geçmişe dönmek zorunda kalıyor.

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