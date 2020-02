Süper model Natalia Vodianova, kadınlar için Antalya'da (3)

35 HAFTALIK HAMİLE AZRA AKIN\'DAN \'NEFES ÇALIŞMASI\' PROJESİ

Rus super model Natalia Vodianova\'nın ev sahipliği yaptığı \'Let\'s Talk!\' sempozyumuna katılan oyuncu, 35 haftalık hamile Azra Akın; mülteci ve Türk kadınlarla birlikte sağlıklı gebelik için nefes çalışmaları yaptıkları bir proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

Model ve oyuncu Azra Akın, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi sözcüsü olarak Antalya\'da yardımseverlik platformu ELBI desteğiyle, kadınların güçlendirilmesine ve tabuların üstesinden gelinmesine yönelik düzenlenen \'Let\'s Talk!\' sempozyumuna katıldı. Kadın sağlığı üzerine çok önemli konuların ele alındığını belirten Azra Akın, “Tabi ki çok tabu var hala, dünyada onları yıkmaya çalışıyoruz. Sadece konuşmak yeterli değil, bir şeyler yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Öğrendikçe insan daha da çok çalışmak istiyor. Umarım bu konuda herkes için, her kadın için, her insan için sağlık bilincinin gelişmesini sağlayacağız\" dedi.

Bu konuda eğitimin önemine de vurgu yapan Azra Akın, küçük yaşta eğitimin başlatılmaması eksikliğine dikkat çekti. Küçük yaşta eğitimin çok önemli olduğunu belirten Akın, “Çoğu bölgede maalesef çok kadın okumayı bilmiyor. Hem kendi vücutlarını bilmiyorlar. Sağlıkla ilgili hizmet bulabilmek, aramak gerçekten çok zorlaşıyor. O yüzden erken eğitim, çocuklar için, kendilerini kabul etmeleri için, başkalarına saygı duymak için, kendilerine saygı duymaları için çok önemli. Ne kadar erken o kadar iyi. Çünkü o zaman daha az hata yapıyorlar. Her şeyin doğal olduğunu öğreniyorlar. İnşallah bu konu ile ilgili değişim olur\" diye konuştu.

\'NEFES ÇALIŞMASI\' PROJESİ

35 haftalık hamile olarak mülteci ve Türk kadınlarla birlikte en son çok güzel bir proje yaptıklarını dile getiren Azra Akın, “Sağlıklı gebelik için nefes çalışmaları yaptık. Egzersizler öğrendik. Bu konuda bilgi edindik. Onlar kendi tecrübelerini anlattılar bana, ben de onlara. Benim için tabi ki bir ilkti. Sağlıklı gebelikle ilgili çok şey öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben de öğrendikçe seçeneklerim ve tercihlerim olduğunu anlıyorum. Ben istiyorum ki her insan eğitime erişsin. Bu onların en doğal hakkı. Tabi ki hamile de kalınca farklı duygulara giriyorsunuz. Natalia\'nın 5 çocuğu var ve bu konuda tecrübeli. Çok ilham verici birisi. Tabi ki mülteciler çok zor şartlar altında yaşıyorlar. Alıştıkları ortamdan kopuyorlar. Bu hiç kolay bir şey değil. Bilmediğimiz bir şey hakkında yorum yapmak iyi bir şey değil. Hepimizin başına gelebilir\" dedi.



FOTOĞRAFLI