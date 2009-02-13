Süper Loto'da yine bilen yok

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.



69. Hafta'nın kazandıran numaraları; 4, 9, 19, 32, 35 ve 40 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 234 bin 615 TL 37 Kr haftaya devredildi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 128 kişi 5 bin 147 TL 15'er Kr, 4 bilen 8 bin 134 kişi 87 TL 25'er Kr, 3 bilen 172 bin 597 kişi de 6 TL 75'er Kr ikramiye alacak.



Bu haftaki çekilişte, 14 milyon 768 bin 171 TL 82 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 3 milyon 40 bin 269 TL 92 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 1 milyon 126 bin 25 TL 89 Kr, KDV olarak da 2 milyon 14 bin 572 TL 5 Kr aktarılacak.





