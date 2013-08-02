Süper Loto'da 17.5 milyon lira Kartal'a çıktı

Süper Loto'da 6 bilerek 17 milyon 563 bin 660 lira 75 kuruş kazanan kuponun Kartal'da oynandığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre kazandıran numaralar 08, 14, 24, 29, 46 ve 47 oldu.

Bu haftaki çekilişte 5 bilen 257 kişi 4 bin 825 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 15 bin 458 kişi 86 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 314 bin 555 kişi 7 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Öte yandan bu haftaki çekilişte 22 milyon 434 bin 91 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.