T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Süper Loto'da 17.5 milyon lira Kartal'a çıktı

İstanbul Kartal'da satıldığı belirtilen kuponun sahibi tam 17 milyon 563 bin 660 lira 75 kuruşun sahibi oldu

02 Ağustos 2013 10:59

Süper Loto'da 6 bilerek 17 milyon 563 bin 660 lira 75 kuruş kazanan kuponun Kartal'da oynandığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre kazandıran numaralar 08, 14, 24, 29, 46 ve 47 oldu.

Bu haftaki çekilişte 5 bilen 257 kişi 4 bin 825 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 15 bin 458 kişi 86 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 314 bin 555 kişi 7 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Öte yandan bu haftaki çekilişte 22 milyon 434 bin 91 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

ETİKETLER

süper lotoistanbulpiyangobilettalihlişanslı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24