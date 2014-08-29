Süper Loto'da 16 milyon 830 bin TL devretti

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun çekilişi yapıldı. Süper Loto'da, 358. haftanın kazandıran numaralar belli oldu.



Süper Loto'da 16, 25, 29, 32, 37 ve 54 şanslı rakamlar olarak belirlendi. Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Süper Loto'da 16 milyon 830 bin 804 lira 41 kuruş, haftaya devretti. Süper Loto'da gelecek hafta bu rakamın katlanması bekleniyor.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 241 kişi, 4 bin 889 lira 80'er kuruş, 4 bilen 14 bin 520 kişi, 87 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 293 bin 284 kişi, 7 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto'da 358'inci haftada dağıtılan ikramiye tutarı, 4 milyon 628 bin 99 lira 60 kuruş oldu. Süper Loto'nun hasılatından kamuya KDV olarak 3 milyon 343 bin 369 lira 12 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 1 milyon 869 bin 943 lira 49 kuruş aktarıldı.