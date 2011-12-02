-Süper Loto'da 1 şanslı çıktı ANKARA (A.A) - 01.12.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 7 milyon 61 bin 471 lira 50 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 128 kişi 4 bin 354 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 723 kişi 89 lira 55'er kuruş, 3 bilen 145 bin 92 kişi 7 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte, 9 milyon 251 bin 6 lira 96 kuruş ikramiye dağıtıldı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Mersin'in Akdeniz ilçesinden yatırdığı bildirildi.