Süper Loto rekorları kırıyor

En yüksek ikramiye ikiye katlayacak



En şanslı numara 17

Kuponu son güne barıkmayın

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Süper Loto'da dün akşamki devirle birlikte 34 milyon 150 bin 274 lira 73. haftaya devretti.Süper Loto'da devirsiz haftalarda ortalama 2,5 milyon, devirli haftalarda ortalama 5 milyon kolon doldurulurken, bu sayı 72. hafta çekilişinin son gününde 36 milyon 784 bin kolon olarak gerçekleşti. Böylece vatandaşın cebinden de sadece bir günde Süper Loto için 36 milyon 784 bin lira para çıktı.Süper Loto'da büyük ikramiyenin önümüzdeki hafta 50 milyon lirayı aşacak olması Türkiye'de şans oyunlarında tarihin en yüksek ikramiyesinin verilecek olması anlamına geliyor.Milli piyango İdaresi şans oyunlarında bugüne kadar büyük ikramiye olarak 25 milyon lira dağıttı. 2007 ve 2008 yıllarının yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi olan bu tutar her iki çekilişte de çeyrek bilete isabet ederek 4'e bölündü.İdare oynattığı talih oyunlarında bir kişiye en fazla parayı da yine Süper Loto'da verdi. 32. hafta çekilişinde 11 haftalık devrin ardından 6 tek başına tutturan talihliye 14 milyon 108 bin 530 lira ikramiye ödendi.Süper Loto'da 73. haftada büyük ikramiyenin beklendiği gibi 50 milyon lirayı aşması durumunda Milli Piyango İdaresinin bugüne kadar verdiği ikramiye tutarı 2'ye katlanmış olacak.Bu arada Süper Loto'nun son bir yıldaki çekilişlerinde en şanslı numara 17 lira olarak belirlendi. Bu rakam Süper Loto'nun 13 ayrı çekilişinde de ikramiye numaraları arasında yer aldı.Bunu, "9, 28, 37, 41 ve 47" takip etti. Bu numaralar son bir yıldaki çekilişlerde 9 kez kürelerden çıktı. "32, 43, 50 ve 54" numaraları ise 8 ayrı çekilişin şanslı numaraları oldu.Süper Loto'da yaklaşık 26 milyonda bir kazanma ihtimali bulunuyor. 12 haftadır hiç kimse 6 rakamını tutturamıyor.Öte yandan Milli Piyango İdaresi vatandaşları Süper Loto kuponlarını son güne bırakmamaları konusunda uyardı.MPİ'den bir üst düz ey yetkili, "İkramiye miktarı büyüdükçe kuyruklarda uzamaya başladı. Vatandaşlar genellikle son gün kuponlarını yatırıyor. Bu da sistemin yavaşlamasına ve vatandaşların kuyruklarda beklemesine neden oluyor. O nedenle vatandaşlar son güne kalmadan Süper Loto kuponlarını yatırsınlar" dedi.