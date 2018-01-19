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Kültür-Sanat

Süper Loto bir kez daha devretti

Süper Loto'nun gelecek haftaki ikramiyesiyle birlikte rekor kırması bekleniyor

19 Ocak 2018 01:43

10 haftadır devreden Süper Loto’da, bu hafta a 6 bilen çıkmadı. 11. devrini gerçekleştiren Süper Loto’da büyük ikramiye 34 milyon TL’ye ulaştı. Süper Loto’nun gelecek hafta rekor ikramiye olan 37 milyon TL’nin de üzerine çıkması bekleniyor. 

Süper Loto'da bu hafta da şanslı numaralar "11, 17, 20, 29, 36, 51”in tamamını bilen kimse çıkmazken; 5 bilen 182 kişi 11.524,05 TL, 4 bilen 11.636 kişi 193,25 TL, 3 bilen 251.963 kişi ise 15,45 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.

11. devrini gerçekleştiren Süper Loto'nun rekor kırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Süper Loto'da rekor 6 Temmuz 2017 tarihinde kırılmış, 37 milyon TL'lik dev ikramiyeyi Ankara Keçiören'den bir kişi kazanmıştı.34 milyon TL'lik devir ile birlikte Süper Loto'nun yeni rekoru da gelecek hafta belli olacak. 

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