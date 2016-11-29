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Spor

Süper Lig'in istikrar abideleri

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Galatasaray'da Fernando Muslera, Beşiktaş'ta ise Marcelo 12 haftanın tamamında 90 dakika forma giydi

29 Kasım 2016 17:52

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 15 takımdan 20 futbolcu tüm maçlarda 90 dakika forma giyerek, istikrarlı bir performans ortaya koydu.

Ligin geride kalan bölümünde 390 futbolcu görev alırken, sadece 20 futbolcu maçların tamamında sahada kaldı.

Akhisar Belediyespor'dan Caner Osmanpaşa,
Antalyaspor'dan Ondrej Celutska,
Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı,
Beşiktaş'tan Marcelo Guedes,
Bursaspor'dan Harun Tekin ve Aziz Ertaltay,
Çaykur Rizespor'dan Orhan Ovacıklı,
Fenerbahçe'den Volkan Demirel,
Galatasaray'dan Fernando Muslera,
Gaziantepspor'dan Elyasa Süme,
Gençlerbirliği'nden Johannes Hopf, Ahmet Yılmaz Çalık ve Ahmet Oğuz,
Kardemir Karabükspor'dan Iasmin Latovlevici,
Kasımpaşa'dan Titi,
Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan ve Yalçın Ayhan,
Osmanlıspor'dan Numan Çürüksü ile Trabzonspor'dan Onur Kıvrak ile Jan Durica, şu ana kadar yapılan maçların tamamında 90 dakika görev aldı.

 

Trabzonspor 19 oyuncu ile oynadı

 

Süper Lig'in geride kalan bölümünde en az futbolcuya Trabzonspor şans tanıdı.

Ligde şu ana kadar, Akhisar Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Kardemir Karabükspor'dan yirmi üçer futbolcu görev yaptı.

Bursaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor yirmi ikişer futbolcuyla sahada yer alırken, Adanaspor, Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe'de yirmi birer, Galatasaray, Gençlerbirliği ve Kayserispor'da ise yirmişer futbolcu forma giydi.

Ligde şimdiye dek en az futbolcu kullanan Trabzonspor ise 19 oyuncu ile mücadele etti.

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