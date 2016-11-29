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Spor

Leonard Kweuke'nin en acı günü

Çaykur Rizespor'un forveti Kweuke'nin eşi trafik kazasında komaya girdi ve ikizlerini kaybetti

29 Kasım 2016 14:44

Spor Toto Süper Lig'de mücadele Çaykur Rizespor'un formasını giyen Kamerunlu forvet oyuncusu Leonard Kweuke güne acı bir haber ile başladı. Kweuke'nin eşinin Rize'nin girişinde trafik kazası geçirdiği haberi geldi.

Rize Devlet Hastanesi'ne götürülen Kamerunlu futbolcunun eşinin kaza nedeniyle komaya girdiği ve hamile olduğu için ikiz bebeklerini kaybettiği öğrenildi. Rizeli futbolcunun eşi daha sonra komadan çıkarak yoğun bakıma alındı.

Kweuke geçtiğimiz hafta içerisinde Çaykur Rizespor ile 5 yıllık yeni bir kontrat imzalamıştı. Siyahi yıldız hafta sonunda Fenerbahçe ile Rize'de oynanan karşılaşmada da 11'de görev yapmıştı.

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