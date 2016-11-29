Şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de oynanan 12. hafta maçlarının ardından İddaa Risk Yönetimi, ligdeki şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Lider Başakşehir ile Vodafone Arena'da 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 1.65'lik oranla en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterildi.



Beşiktaş'ın elde ettiği galibiyet, ve tüm maçların sona ermesinin ardından oranı 1.60'tan 1.65'e yükseldi ancak yine de şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterildi.

Fenerbahçe yükselişte

Sezona kötü bir başlangıç yapan ancak son haftalardaki performansıyla toparlanan Fenerbahçe'nin 4.75 olan oranı, 5-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle 3.50'ye indi.

Galatasaray'ın oranı yükseldi

TT Arena'da dolu tribünler önünde Bursaspor'u 3-1 yenen Galatasaray'ın oranı düştü. Galatasaray'ın şampiyon olmasına verilen oran 5.50'den 5.00'e düştü.

Başakşehir'e 4.25!

Ligde oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik alan ve 2 puan farkla lig lideri olan Başakşehir'e 4,25 oran verildi.