Kadıköy'de golsüz akşam: 0-0

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor.

Her iki takım da gol atamazken, mücadelede toplum 12 sarı kart çıktı.

İki takımın 11'leri

Fenerbahçe: Volkan Demirel - Gökhan Gönül - Bruno Alves - Egemen Korkmaz - Caner Erkin - Mehmet Topal -Selçuk Şahin - Diego Ribas - Alper Potuk - Dirk Kuyt - Emmanuel Emenike

Yedekler: Mert Günok, Bekir İrtegün, Michal Kadlec, Raul Meireles, Emre Belözoğlu, Moussa Sow, Pierre Webo

Trabzonspor: Hakan Arıkan - Salih Dursun - Aykut Demir - Carl Medjani - Yusuf Erdoğan - Kevin Constant-Mehmet Ekici - Sefa Yılmaz - Özer Hurmacı - Erkan Zengin - Oscar Cardozo

Yedekler: İbrahim Demir, Soner Aydoğdu, Essaid Belkalem, Aytaç Kara, Fatih Atik, İshak Doğan , Mustafa Yatabare

Karşılaşmanın önemli dakikaları

Karşılaşma Fenerbahçeli futbolcuların vuruşu ile başladı.

3. dakikada Gökhan Gönül'ün pası ile sağ kanatta topla buluşan Dirk Kuyt'ın ortasını Salih Dursun kafayla uzaklaştırıyor.

4. dakikada Alper Potuk'un pası ile ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Selçuk Şahin'in çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

6. dakikada Fenerbahçe yarı alanının ortalarında Sefa Yılmaz'a sert müdahalede bulunan Bruno Alves sarı kart görüyor.

7. dakikada serbest vuruşu kullanmak için topun başına Mehmet Ekici geçiyor. Mehmet Ekici'nin ortası herkesi aşıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

11. dakikada Mehmet Ekici'nin yerden pası ile sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın ortası kaleci Volkan Demirel'de kalıyor.

16. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Diego geçiyor. Diego'nun ortasını savunma kafayla uzaklaştırmak istiyor ancak top ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda bulunan Caner Erkin'e geliyor. Caner'in gelişine çektiği şut az farkla üstten dışarı çıkıyor.

20. dakikada Gökhan Gönül'ün pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Dirk Kuyt'ın çektiği şut kaleci Hakan Arıkan'da kalıyor.

23. dakikada ceza sahası yayı dışında kaleye yaklaşık 25 metre mesafede topla buluşan Erkan Zengin'in çektiği şut Mehmet Topal'a çarpıp kaleye gidiyor ancak Volkan Demirel topu ayakları ile kornere çelmeyi başarıyor.

27. dakikada Selçuk Şahin'in yerden pası ile ceza sahası yayı dışında sol çaprazda topla buluşan Diego topu sağına çektikten sonra şutunu çekiyor ancak Hakan Arıkan bu müthiş şutu aynı güzellikte kornere çelmeyi başarıyor.

31. dakikada Diego'nun pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Dirk Kuyt'ın çektiği şut savunmadan sekiyor ve top kaleci Hakan Arıkan'da kalıyor.

35. dakikada Emmanuel Emenike'nin ceza sahası içerisinden çektiği şut altıpas çizgisine yakın bir noktada bulunan Mehmet Topal'a geliyor. Mehmet Topal'ın çektiği şut kaleci Hakan Arıkan'ın ayaklarından dönüyor.

38. dakikada Aykut Demir'in Diego'ya yaptığı faulün ardından sağ çaprazdan kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner Erkin geçiyor. Caner'in çektiği şut az farkla üstten dışarı çıkıyor.

44. dakikada Dirk Kuyt'ın yerden pası ile ceza sahası dışında sol çaprazda buluşan Alper Potuk'un çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı Trabzonsporlu futbolcuların vuruşu ile başladı.

46. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçiyor. Caner'in ortası ile ön direkte buluşan Mehmet Topal'ın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıkıyor.

49. dakikada sol çaprazda kaleye yaklaşık 30 metre mesafede topla buluşan Kevin Constant'ın sol ayağı ile çektiği sert şut az farkla üstten dışarı çıkıyor.

55. dakikada Dirk Kuyt'ın pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Alper Potuk topu soluna çektikten sonra ceza sahası çizgisi üzerinden şutunu çekiyor ancak Hakan Arıkan bu şutu kurtarıyor.

68. dakikada Kevin Constant'ın pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Mehmet Ekici'nin çektiği şut Egemen Korkmaz'dan dönüyor.

75. dakikada sağ kanatta topla buluşan Moussa Sow son çizgiye indikten sonra ortasını yapıyor, Sow'un ortası ile ön direkte buluşan Selçuk Şahin'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıkıyor.

80. dakikada Erkan Zengin'in Mehmet Topal'a yaptığı faulün ardından ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Bruno Alves geçiyor. Bruno Alves'in çektiği şut az farkla üstten dışarı çıkıyor.

81. dakikada Gökhan Gönül'ün pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Raul Meireles'in çektiği şut kaleci Hakan Arıkan'da kalıyor.

85. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Raul Meireles geçiyor. Meireles'in ortası ile penaltı noktasına yakın bir noktada topla buluşan Egemen Korkmaz'ın kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıkıyor.

87. dakikada köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçiyor. Caner'in ortasını ön direkte Oscar Cardozo uzaklaştırıyor.

89. dakikada Raul Meireles'in uzun pasını Essaid Belkalem kafayla uzaklaştırmak istiyor ancak top altıpasa yakın bir noktada sol çaprazda bulunan Pierre Webo'ya geliyor. Webo'nun çektiği şut Hakan Arıkan'ın bacaklarına çarpıp kornere çıkıyor.