Süper Lig’de sezon sona eriyor; hangi takım, ligi kaçıncı sırada tamamladı?

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu sona eriyor. Medipol Başakşehir’in şampiyonluğa ulaştığı ligde Ankaragücü’nün ardından, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor küme düşen iki takım oldu.

TIKLAYIN - Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş

TIKLAYIN - Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ve Kayserispor küme düştü!

Ligin son haftasında Kayserispor'u 2-1'le geçen Trabzonspor ikinciliğini korudu.

Göztepe'ye 3-1 kaybeden Demir Grup Sivasspor ise ikinci sırayı, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0'la geçen Beşiktaş'a kaptırdı.