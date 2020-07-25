T24 LogoT24 Logo
Spor

Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş

25 Temmuz 2020 23:17

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Beşiktaş 3-0 kazandı. Sivasspor'un kaybetmesiyle siyah-beyazlı takım ligi 3. sırada tamamladı.

ETİKETLER

beşiktaşgençler birliğisivassporsüper lig
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24