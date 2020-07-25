Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="news-footer">\n<div class="author">\n<div class="gallery-article image-container">\n<div class="gallry-inner">\n<div class="nd-article">\n<p class="nd-article__spot">Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Beşiktaş 3-0 kazandı. Sivasspor'un kaybetmesiyle siyah-beyazlı takım ligi 3. sırada tamamladı.</p>\n</div>\n<div class="social-bar-v2-column"><nav class="social-bar-v2">\n<p>Beşiktaş'ın gollerini 52. dakikada penaltıdan Atiba, 78. dakikada Diaby ve 81. dakikada penaltıdan Elneny kaydetti.</p>\n<p>Bu sonuçla Beşiktaş 62 puanla ligi 3. sırada tamamladı. Gençlerbirliği ise 36 puanla 12. sırada yer aldı.</p>\n</nav></div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>