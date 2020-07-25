Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ve Kayserispor küme düştü!

Süper Lig'in son haftasında oynanan karşılaşmalar sonucunda MKE Ankaragücü'nün ardından Yeni Malatyaspor ve Kayserispor küme düşen takımlar oldu.

Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor fikstürdeki puanlama ve sıralamaya göre 32 puanla 16'ncı olarak Süper Lig'e veda etti. Gaziantep Futbol Kulübü ise 46 puanla sezonu 8'inci sırada tamamladı.

Öte yandan, Hes Kablo Kayserispor da sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla TFF 1'inci Lig'e düştü. Trabzonspor, sezonu 65 puanla 2'nci sırada tamamlarken, Kayserispor 32 puanla sonuncu oldu.