Süper bulaştırıcıların sırrı çözüldü: Koku alamıyorlar

Koronavirüs'ün hızlı yayılmasının en önemli nedenlerinden biri, hiçbir belirtiyi göstermeyen 'süper bulaştırıcı'ların test yapılmaması halinde kendilerini izole etmemesi. Son günlerdeki çalışmalar, 'süper bulaştırıcı' olan kişilerin karşılaştığı tek belirtinin koku kaybı olabileceğini ortaya koydu.

Koronavirüs'ün dünya çapında yayılmasının en önemli sebeplerinden biri, öksürük ve ateş gibi temel semptomları göstermedikleri için kendilerini tecrit etmeyen kişiler. Uzmanlar, ‘süper bulaştırıcı’ olarak anılan bu kişilerin izole edilmesi için tüm ülkelerin çok daha fazla test yapması gerektiğini vurguluyor.

Peki süper bulaştırıcılar kim? Böyle olup olmadığınızı nasıl anlarsınız?

Gazete Duvar'da yer alan habere göre İngiltere ve Avustralya’da yapılan son çalışmalara göre, süper bulaştırıcılığın en önemli göstergelerinden biri, koku kaybı. Doktorlar, çok fazla test yapan Almanya ve Güney Kore gibi ülkelerde semptomsuz olmalarına rağmen pozitif çıkan kişilerin büyük bir çoğunluğunda koku kaybı (anosmi) görüldüğünü belirtiyor.

"Almanya'da iki hastadan biri koku almıyor"

Avustralya’daki Finders Üniversitesi’nden Profesör Simon Carney, “Bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerekmekle beraber, koku kaybı Güney Kore’de her üç hastada bir, Almanya’da iki hastada bir görüldü” diyor.

İngiltere’de de son günlerde tek semptomu koku kaybı olan hastaların teşhisinde büyük bir artış yaşandığı belirtiliyor.

Koku kaybı yaşayan kişilere de test yapılması ve pozitif sonuç çıkması halinde izole edilmeleri öneriliyor. Carney, AP ajansına açıklamasında, “Mevcut tarama yöntemlerinde teşhis edilmeyen bu sessiz taşıyıcılar, hastalığın bu kadar çok ülkede nasıl bu kadar hızlı yayıldığını açıklıyor” dedi.