Super Bowl 2022 devre arası şovunda Dr. Dre, Snoop Dogg ve Eminem sahne alacak

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ABD'de Amerikan futbol ligi NFL'in şampiyonunu belirleyen final karşılaşması Super Bowl'un geleneksel devre arası konserini bu sezon Dr. Dre, Snoop Dogg ve Eminem verecek.

Hip hop efsanelerine Los Angeles'ta Mary J Blige ve Kendrick Lamar eşlik edecek.

Aralarında toplam 43 Grammy ödülü bulunan yıldızlar, şubat ayında ilk kez birlikte sahne alacak.

Dr. Dre, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu kariyerimin yeni çağını açacak" dedi; "Super Bowl LVI devre arası şovunda sahne alma ve bunu kendi arka bahçemde yapma fırsatı kariyerimin en heyecanlı anlarında biri olacak".

Super Bowl'un devre arası şovları, birçok zaman karşılaşmayı izlemeyen izleyicileri bile çekmeyi başarıyor.

Son Super Bowl devre arası şovunu The Weeknd sahnelemişti. En prestijli şovlardan bazıları Michael Jackson, Prince, Madonna, Lady Gaga ve Beyonce tarafından yapılmıştı.

Super Bowl karşılaşması, 13 Şubat'ta Inglewood, California'da SoFİ Stadyumu'nda oynanacak.