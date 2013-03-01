Amerika'da yapılan deneyle süper beyin yaratıldı. Yarattılan süper beyin aracılığıyla iki farklı kıtada bulunan farelerin birbirine yardımcı olmaları sağlandı.

Birbirlerine beyin elektrotlarıyla bağlanan farelerden biri Brezilya'nın Natal kentindeki bir enstitüde tutulurken, bir diğeri de ABD'nin Kuzey Karolina Eyaletinin Durham kentindeki bir laboratuvarda tutuldu. Natal'daki fare internet aracılığıyla gönderdiği sinyalle Durham'daki farenin ödül kazanmasına yardımcı oldu.

Brezilyalı Nörobiyolog Miguel Nicolelis, bu deneyin 'organik bilgisayar' yaratmak için hayvanların beyinlerini birbirine bağlama olasılığının yolunu açtığını söylerken, felç geçirmiş ya da Locked-in Sendromu olan insanları güçlendirme araştırmalarında da yardımcı olacağını belirtti. Nicolelis, “İki beyin arasında fonksiyonel bir bağlantı sağladık. İki beyini kapsayan bir süper beyin yarattık” ifadelerini kullandı.



Sorunu birlikte çözdüler



“Scientific Reports” adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre, araştırma ekibi susuz farelere ışıkları ayırt edip suya ulaşmak için bir manivelayı kaldırmasını içeren temel bir eğitim verdi.

Daha sonra farelerin beyinlerine kabloyla bilgisayara bağlanan elektrotlar yerleştirildi.

Natal'da camdan bir kapta bulunan fare 'şifreleyici' görevi görürken, ödül almak için gerekli ipuçlarını çözdüğünde beyni elektrik sinyali gönderiyordu. Sinyaller gerçek zamanlı olarak Kuzey Karolina'da aynı aleti gözlemleyen 'şifre çözücü' ikinci farenin beynine gönderildi. Diğer fareden sinyali alan ikinci fare çok kolay bir şekilde ödüle ulaşmayı başardı.

Nicolelis, “Fareler bir sorunu çözmek için birlikte hareket etti” açıklamasını yaptı. İkinci farenin düşünce ya da görüntüler almadığını kaydeden Nicolelis, şifreleyici fare bazı görevleri başardığında, beyin sinyallerindeki en yüksek bölümlerin ikinci fare tarafından algılanan bir çeşit elektronik sinyallere dönüştüğünü söyledi.

Fare bunların faydalı olduğunu anladığında da görsel ve dokunma süreçlerine dâhil edildi.

(Deutsche Welle Türkçe)