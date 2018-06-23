Sunucular rekor kırdı, 13 saat sahnede kaldı

Pamukkale Üniversitesi’nde 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Genel Mezuniyet Töreni düzenlendi. Gökay Kalaycıoğlu ve Tuğçe Sarıkaya rekor kırdı, ikili sahnede 13 saat sunuculuk yaptılar.

Medyatava’nın haberine göre, sabah 10:00’da başlayan ve 23:00’de son bulan dev törende bir de rekor yaşandı. Sunuculuğunu Haber Spikeri Gökay Kalaycıoğlu ve Best Model Tuğçe Sarıkaya 13 saat sahnede sunuculuk yaparak bir ilke imza attılar. Gün boyu süren ve üç periyodda gerçekleşen törende Pamukkale Üniversitesi’ndeki tüm fakülte ve yüksek okulların öğrencilerine başarı belgeleri takdim edildi ve dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.