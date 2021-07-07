Sunucu Serap Paköz’den takipçisine “Hayatınız beleş” yanıtı: Ben, ‘Kızım, işçinin alnının teri kurumadan, parasını ödeyeceksin’ diyen bir babanın kızıyım

Geçen günlerde Fransız askısı yöntemi ile yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz, bir takipçisinin "Estetiğin bile reklamını yapıyorsunuz. Hayatınız beleş..." yorumuna sosyal medyadan yanıt verdi.

Geçen aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptıran ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturan Serap Paköz, yeniden bıçak altına yattığını, “Benim neyim eksik ki… Biraz toparladı Cem beni, Fransız askı yaptı. Daha bir saat oldu. Aşırı şiş… Siz bir de bir hafta sonra görün” diyerek duyurmuştu.

Instagram hesabından operasyonun detaylarını anlatıp doktoruna teşekkür eden 56 yaşındaki sunucuya, “Estetiğin bile reklamını yapıyorsunuz. Hayatınız beleş…” şeklinde yorum yapıldı.

Eleştirilere yanıt veren Paköz, “Ben, ‘Kızım, işçinin alnının teri kurumadan, parasını ödeyeceksin’ diyen bir babanın kızıyım. Bu öğretiyle büyüdüm. Beleşçilik kitabımda yazmadı, yazmaz da. Merak edenler için faturamı da koyabilirim ama o görgüsüzlük de bana göre değil! Sevgilerimle…” dedi.