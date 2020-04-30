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Sunucu Esra Balamir Koronavirüs’ü yendi

30 Nisan 2020 13:54

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören sunucu Esra Balamir hastalığı atlattığını duyurdu.

Balamir, üçüncü kez yapılan Koronavirüs testinin de negatif çıktığını belirtti. 

18 gün boyunca hiç evden çıkmadığını söyleyen Balamir, " Eve kimseyi çağırmadım ama yine de geldi bizi buldu. İnsanların rahatlığını anlayamıyorum. Her sabah daha iyi uyanıyorum. Burnumda tıkanıklık vardı şimdi daha rahat nefes alıyorum. 2 gün sonra test yapıldığında negatif çıkacak diye ümit ediyorum" sözleriyle hastalık sürecini anlatmıştı. 

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