Suntadan dart tahtası yaparak milli olan Ceylin Ataş'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, okulda öğretmeninden dart oynamayı öğrenen 14 yaşındaki Ceylin Ataş, evinin bahçesinde sunta tahtaya çizdiği boarda atışlar yaparak profesyonel oldu. 29 madalyası bulunan ve milli takıma girmeyi başaran Ceylin, İspanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Yatağan Mahallesi'nde çiftçilik yapan ailesiyle yaşayan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Ceylin Ataş, okulda beden eğitimi öğretmeni Hasan Can ve Murat Dirier'in 3 yıl önce açtığı dart kurslarına katıldı. Dart sporunu seven Ceylin Ataş, evinin bahçesinde sunta tahtanın üzerine renkli kalemlerle dart boardu çizdi. Bir yandan kendi yaptığı boarda atışlar yaparak dart sporunu geliştirirken, ailesine de küçükbaş hayvanları besleyerek yardımcı oldu. Ceylin'in kendi başına board çizip, atış yaptığını öğrenen öğretmeni Hasan Can, öğrencisine gerçek board hediye etti.

Gerçek boardla yaptığı antremanlar sonunda önce okulun dart takımına, sonra da Pamukkale Belediye Spor Kulübü dart takımına seçilmeyi başaran sporcu, turnuvalarda Yıldız Kızlar Türkiye İkinciliği ve Genç Kızlar Türkiye İkinciliği gibi dereceler alarak bugüne kadar toplam 29 madalya topladı. Profesyonel dart sporcusu olan ve milli takıma seçilen Ceylin, kendi yaptığı board sayesinde şimdi de İspanya'da 11-17 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

"Avrupa şampiyonu olmak istiyorum"

Dart Milli Takım sporcusu Ceylin Ataş, dart sporuyla öğretmenleri sayesinde tanıştığını belirterek; "Dart sporunu okulda gördüğümde çok sevdim, eğlenceli gelmişti. Kendi evimde boardum olmadığı için kendim suntadan bir tane board yapmıştım. Sonra hocamın verdiği oklarla orada atış yapıyordum. Hasan hocam bu boardu gördükten sonra bana gerçek bir dart boardu hediye etti, çok mutlu oldum. Her gün çalışıyordum.

Katıldığım yarışmalarda 29 madalya aldım. Dartı bilmeden önce futbol oynamayı düşünüyorum, çünkü çok seviyordum. Dartı öğrendikten sonra hoşuma gidince ona devam ettim. Ay-yıldızlı formayı gururla taşıyacağım. Avrupa'da derece almayı düşünüyorum. Yenilmez olmak istiyorum. Hiç kimseye yenilmemek istiyorum. Daha fazla çalışarak yenilmeyeceğim. Avrupa'da şampiyon olmak istiyorum" dedi.