Sünnet kıyafeti satan dükkandan 130 pompalı tüfek çıktı

Bayrampaşa'da sünnet kıyafeti satan bir işyerine yapılan baskında 130 kaçak pompalı tüfek 30 kaçak tabanca ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre Bayrampaşa'daki silah bayilerinde inceleme yapan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ruhsatsız pompalı tüfek buldu. Bayi sahibini takibe alan polis ekipleri kaçak silah satışı yapıldığını belirledi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.

Sünnet kıyafeti satışı yapan bir iş yerine yapılan baskında 130 kaçak pompalı tüfek ile 30 kaçak tabanca ele geçirildi. Burada yakalanan 3 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.