AKP, bireysel silahlanma için verilen önergeyi reddetti: 28 Şubat'ta CHP'ye yakışmadı!

TBMM Genel Kurulu'nda CHP’nin bireysel silahlanma konusunda verdiği araştırma önergesi reddedildi. AKP'li İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, önerge üzerindeki konuşmasında "Bugün bence ana muhalefet partisine yakışan da böyle bir önerge yerine darbelere karşı, darbecilere karşı bir önerge vermesiydi, daha şık olurdu diye düşünüyorum" dedi.

Güvenç, Türkiye'de de silah ithalatının ciddi şekilde arttığına dikkat çeken Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporuyla ilgili çeşitli ülkelerin silahlanma rakamlarını verdikten sonra "Türkiye 2,5'ken 3,4'e çıkmıştır. Yani Türkiye'nin yeni dönemdeki artışı sadece 0,9'dur, 1 değildir" dedi.

Güvenç’in Türkiye’deki artışla ilgili sözlerine CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı "Kayıt dışı ne kadar var" derken HDP’li Ertuğrul Kürkçü, "2,5'tan 3,4'e çıkınca yüzde 70 artmış olur ya, kimi kandırıyorsunuz?" diye sordu.

Bireysel silahlanma üzerine Genel Kurul’da yaşanan tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

CELALETTİN GÜVENÇ (Kahramanmaraş) - Şimdi, CHP'nin grup önerisiyle ilgili, doğrusu, mevcut metni okuyarak buraya geldim ve metne sadık konuşmalar yapılacağını düşündüm. Ancak, bugün bence ana muhalefet partisine yakışan da böyle bir önerge yerine darbelere karşı, darbecilere karşı bir önerge vermesiydi, daha şık olurdu diye düşünüyorum.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Verdik ya, araştırma komisyonu kuralım dedik ya.

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - O ayrı bir şey. Ben bugün için söylüyorum. CHP’nin Ama, maalesef, böyle bir önerge geldi. Şimdi, bu önergenin birkaç tane sıkıntısı var.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Biz Meclis araştırması verdik efendim.

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Birincisi: İsveç'te bulunan Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün bir raporuna dayanılarak son yıllarda dünyada silah ihracatının arttığını ve Türkiye'de de silah ithalatının ciddi şekilde arttığından bahsedilmektedir.

İkinci bölümde ise, son günlerde bir kısım medyada yer alan, köpürtülmeye çalışılan, Sayın Cumhurbaşkanının dünürünün bir sohbet toplantısında yaptığı konuşmanın "İşte, silahlanma oluyor, "WhatsApp" grupları kuruluyor." şeklindeki ifadesidir. Değerli arkadaşlarım, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün raporuna göre, bu enstitünün iştigal alanı bahsedildiği gibi halkın silahlanmasıyla ilgili değil, bu enstitünün yaklaşımı devletlerin orduları için aldığı silahlarla ilgilidir. Dolayısıyla, bu raporun böyle bir önergeye dayanak yapılması şık olmamıştır, uygun olmamıştır, illiyet bağı yok. Çok açık ifade ediyorum, kaldı ki rapordaki silah satışlarıyla ilgili artışlar da ülkemiz adına çok büyük kaygı verici değildir.

ERKAN AYDIN (Bursa) - Gizli var, gizli.

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Bakın, bu raporda 2006-2010 yıllarıyla 2011-2015 yılları arası silah satışları, ihracattaki ülkelerin payları ifade edilmektedir.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Ne kadar olursa kaygılı olur? 1 silah da bir adam öldürür, 5 silah da.

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Okuyorum: Suudi Arabistan 2006-2010 arası dünya ticaret silah ithalatının yüzde 2,1'ini alırken yeni dönemde gerçekten aşırı bir silah ithalatına gitmiş, yüzde 7'ye çıkmıştır. Ülkemize geliyorum; Çin'i, Avustralya'yı geçiyorum.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Avrupa'yı?

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Avrupa'dan da örnek verebilirim. Amerika var, Kore var, benim önümdeki listede yok.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Sizin önünüzdeki ayarlanmış çünkü.

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Türkiye 2,5'ken 3,4'e çıkmıştır. Yani Türkiye'nin yeni dönemdeki artışı sadece 0,9'dur, 1 değildir.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Kayıt dışı ne kadar var?

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - 2,5'tan 3,4'e çıkınca yüzde 70 artmış olur ya, kimi kandırıyorsunuz?

CELALETTİN GÜVENÇ (Devamla) - Artı, bir şey daha söylüyorum: Bu silahlar devletlerin ordular için aldığı silahlardır, halk için değil.

MELİKE BASMACI (Denizli) - Halk silahları hariç, kamu içi olanlar hariç…