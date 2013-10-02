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Yaşam

'Sünnet insan hakları sorunu ve tıbben meşru değil'

Erkek çocukların sünnet edilmesinin gerekli olup olmadığı Avrupa genelinde ilk defa tartışmaya açıldı

02 Ekim 2013 09:09

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, aldığı kararda sünnetin "erkek çocukların fiziksel bütünlüğünün ihlali" olduğu sonucuna vardı. Erkek çocukların sünnet edilmesinin "tıbben meşru olmadığı" savunulurken, sünnetin insan hakları sorunu olarak tanımlandığı anlamına geldiği belirtildi.  

Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından Strasbourg'da kabul edilen bir kararda, sünnet ilk defa "erkek çocukların fiziksel bütünlüğünün ihlali", yani bir insan hakları sorunu olarak tanımlandı.

Alman sosyal demokrat parlamenter Marlene Rupprecht tarafından hazırlanan rapor, Türk parlamenterlerin de katıldığı oylamada, 19'a karşı 77 oyla kabul edildi. Oylamaya katılan AKP ve CHP'li parlamenterler karar aleyhinde oy kullandılar.

Kararda, sünnetin yasaklanması çağrısı yer almıyor. Buna karşılık erkek çocukların sünnet edilmesinin "tıbben meşru olmadığı" görüşüne yer veriliyor. Sünnet konusunda dini uzmanların da katılacağı toplumsal tartışma isteniyor. Raporda, Müslüman ve Yahudilerin de sünneti sorgulamaya başladıkları belirtiliyor.

 

'14 yaşına kadar beklensin'

 

 

Kararda ayrıca, eğer mümkünse, çocukların kendi fiziksel bütünlükleriyle ilgili kararlara katılımlarının sağlanması isteniyor. Raporun açıklama bölümünde bunun için 14 yaşına kadar beklenmesi önerisi yer alıyor.

"Çocukların Fiziksel Bütünlük Hakkı" başlıklı raporun sünnetle ilgili bölümünü sildirmek için Türk parlamenterler tarafından sunulan değişiklik önergelerinin tamamı oylama sırasında reddedildi.

AKPM, Avrupa Konseyi'ninn karar organı Bakanlar Komitesi'ne de çağrıda bulunarak, başta çocuklara yönelik şiddet ve çocukların kendi haklarındaki kararlara katılımları olmak üzre, fiziksel bütünlük konusunun Avrupa Konseyi tarafından 2015 yılında kabul edilecek yeni çocuk hakları stratejisine eklenmesini istedi.

 

İlk somut belge

 

Karar, her ne kadar tavsiye niteliğinde olsa da, sünnet konusunda bir Avrupa parlamenter platformundan çıkan ilk somut belge olması bakımından önem taşıyor.

Erkek çocuk sünneti daha önce Almanya'da tartışma konusu olmuş ve ülkede yaşayan Yahudi ve Müslüman topluluklardan tepki görmüştü.

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