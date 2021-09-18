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Yaşam

Sünnet düğününe katılan 80 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

18 Eylül 2021 20:31

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 80 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Dağlıca köyünde sünnet düğününde dağıtılan tavuk yemeğini yiyen 35'i çocuk, 80 kişi bir süre sonra rahatsızlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 80 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı. (AA)

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