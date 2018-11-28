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Yaşam

Sünger Bob'un yaratıcısı hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıldan bu yana ALS hastalığıyla mücadele eden Stephen Hillenburg, hastalığına rağmen 'Sünger Bob' serisine devam etmek istediğini söylemişti

28 Kasım 2018 02:33

Nickelodeon kanalında yayınlanan "Sponge Bob SquarePants (Sünger Bob Kare Şort)" adlı çizgi filmin yaratıcısı olan ve ALS hastalığıyla mücadele eden 57 yaşındaki Stephen Hillenburg, hayatını kaybetti. Nickelodeon'dan yapılan açıklamada Hillenburg'un kaybından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Dünya çapında oldukça popüler olan çizgi filmi yayınlayan kanaldan yapılan açıklamada, “Bugün Hillenburg’un hayatı ve eserlerine hürmet için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuyoruz” ifadesi yer aldı. 

1999’dan bu yana 200 bölümden fazla yayınlanan ‘Sünger Bob’, Hillenburg’un yönetmenliğinde 2004’te sinemeya uyarlandı, ayrıca Broadway’de sahnelendi. Müzikal bu yılın başında Tony Ödülü’ne değer görüldü.

Geçtiğimiz sene Mart ayında hastalık teşhisi konan Hillenburg, ‘Sünger Bob'a ve diğer tutkularına mümkün olduğunca devam etmek istediğini' belirtmişti.

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