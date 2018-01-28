T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Sundance Film Festivali'nden Türk filmine ödül

ABD'nin bağımsız sinema festivali olarak bilinen Sundance Film Festivali'nde bu yıl Dünya Sineması Büyük Jüri Özel Ödülü, Tolga Karaçelik'in yönettiği “Kelebekler” filmine verildi.

28 Ocak 2018 21:39

ABD'nin Utah eyaletinde, cumartesi gecesi Sundance Enstitüsü tarafından düzenlenen Sundance Film Festivali ödül töreninde, bir ödül de bir Türk filmine gitti.

ABD'li aktör Robert Redford’un kurucusu olduğu enstitünün dünya sineması kategorisindeki Büyük Jüri Özel Ödülü Tolga Karaçelik’in yönettiği "Kelebekler" (Butterflies) adlı filme verildi.

Babalarını arayan kardeşlerin hikayesini anlatan filmin yapımcılığını Tolga Karaçelik ile birlikte Diloy Gülün ve Metin Anter yaptı. Filmde, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Serkan Keskin, Ercan Kesal gibi oyuncular yer alıyor.

Bağımsız eserlerin ve belgesellerin yarıştığı festivalde, Büyük Jüri Özel Ödülü dört kategoride veriliyor.

Amerikan sineması kategorisinde Büyük Jüri Özel Ödülü'ne, muhafazakar aile yapısı nedeniyle bir eşcinsel dönüşüm kliniğine gönderilen genç bir eşcinsel kızın hikayesini anlatan "The Miseducation of Cameron Post" adlı film layık görüldü.

Amerikan sineması belgesel kategorsinde Büyük Jüri Özel Ödülü ise "Kailash" adlı yapıma verilirken, dünya sinemasında aynı ödül "Of Father and Sons" adlı belgesele verildi.

DW/AFP, GA/EC

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDSundance Film FestivaliDünya Sineması Büyük JüriTolga KaraçelikUtahSundance EnstitüsüTürkRobert Redford&rsquo;unBüyük JüriTolga Karaçelik&rsquo;inDiloy GülünMetin AnterBartu Küçükçağlayan Tuğçe Altuğ Tolga

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24