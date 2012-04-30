Sundance Film Festivali’nden ödülle dönen 'Can' vizyona giriyor

Senaristliğini ve yönetmenliğini Raşit Çelikezer’in üstlendiği ödüllü “Can” filmi; yer aldığı birçok festivalin ardından, 11 Mayıs 2012 Cuma günü sinemalarda gösterime giriyor! Anne-baba olmayı, sabretmeyi, sevgiyi, gururu ve pişman olmayı anlatan filmin başlıca rollerinde; Selen Uçer, Serdar Orçin, Yusuf Berkan Demirbağ ve Erkan Avcı yer alıyor.

Defne Film Prodüksiyon ve Efekt Yapım’ın ortak yapımı olan “Can”; Türkiye prömiyerini gerçekleştirdiği 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden, Behlül Dal Jüri Özel Ödülü ve Antalya Kent Konseyi Seyirci Ödülü’yle döndü. Uluslararası prömiyerini gerçekleştirdiği 2012 Sundance Film Festivali’nde ise Jüri Özel Ödülü’nü kucaklayan “Can”; 31. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma bölümünde gösterildi.

Raşit Çelikezer’in, çocukların zor zamanlarını anlattığını söylediği “Can”; yönetmenin ikinci sinema filmi. Aileler ve çocukları üzerine eğilen filmde, toplumdaki yerini dengelemeye çalışan insanların öyküsü anlatılıyor. “Can”; birbirini çok severek evlenen, kaçarak geldikleri Büyükşehir’de mutlu mesut yaşayan ve tek eksikleri bir “çocuk” olan Ayşe ve Cemal’in illegal yollardan çocuk sahibi olmaya çalışmalarını ve böylesine bir kararı aldıktan sonra bir çeşit cehenneme dönen hayatlarını son ayrıntısına kadar irdeliyor.

Selen Uçer, Serdar Orçin, Yusuf Berkan Demirbağ, Erkan Avcı, Zeynep Yalçın, Cengiz Bozkurt, İdil Yener, Serhat Nalbantoğlu, Erdal Cindoruk, Sait Genay, Nisa Melis Telli ve Kürşat Alnıaçık’ın rol aldığı filmin öyküsü, yönetmen ve senarist Raşit Çelikezer ile Nüans Çelikezer’e ait.

Dağıtımcılığını Tiglon’un üstlendiği “Can”, 11 Mayıs 2012, Cuma gününden itibaren sinemalarda!