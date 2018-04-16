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Kültür-Sanat

Sunay Akın “Görçek”le Maltepe'de sahne aldı 

İSTANBUL,(DHA)-ÜNLÜ yazar ve şair Sunay Akın, “Sunay Akın ile Görçek” isimli yeni gösterisiyle, Maltepe Belediyesi Prof

16 Nisan 2018 16:36

İSTANBUL,(DHA)-ÜNLÜ yazar ve şair Sunay Akın, “Sunay Akın ile Görçek” isimli yeni gösterisiyle, Maltepe Belediyesi Prof.Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Akın’ın, izleyicileri tarihte yolculuğa çıkardığı tek kişilik gösterisi büyük ilgi gördü. 

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde sahne alan Sunay Akın,  sinemanın doğuşunu, sinemanın atası oyuncağın tarihsel serüvenini, fakir Japon Prens ile zengin halkının hikayesini, ilk Türk sivil uçağını yapıp uçuran Vecihi Hürkuş’un serüvenlerini keyifli ve akıcı anlatımıyla izleyicilerle paylaştı.23 Nisan 2015 yılında İstanbul Oyuncak Müzesi’ni kuran Akın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, müzeciliğin önemine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu bir kararnameyi anlattı.

“HİÇBİR ZAFER KAZANILMAMIŞKEN MUSTAFA KEMAL’İN AKLINDA MÜZE VARDI”

Mustafa Kemal’in Sakarya Cephesi\'ne gitmeden başyaverine bir zarf bıraktığını ifade eden Akın,“Atatürk, ‘Gidipte gelmemek var. Ben dönemezsem bu zarfı Meclis’e sunun’ diyor ve gidiyor. Sonra Sakarya, Birinci İnönü, İkinci İnönü, Büyük Taarruz, Cumhuriyet. Zaferler, zaferler üstüne. İşte, Mustafa Kemal’i tanıyor muyuz? sorusunun yanıtı o zarfın içindedir. Ortada bir zafer yok, Kurtuluş Savaşı diye bir şey yok, Türkiye Cumhuriyeti diye bir şey yok. Meclis\'e şöyle bir kararname sunuyor: ‘Ankara\'ya bir etnografya müzesi açılsın ve tarihi Ankara evleri koruma altına alınsın.’ Müzeler bilgi toplumlarında ortaya çıkar ve Atatürk, ‘Türkiye Cumhuriyeti\'nin temeli kültürdür’ derken, bu sözün ne anlama geldiğini ancak benim anlattığım o zarfın içinde yazılı olduğunu düşünürseniz kavrayabilirsiniz. Hiç kimsenin aklına orayı müze yapmak gelmiyor. Oysa daha zaferlerin hiçbiri yokken, ülke işgal altındayken, hiçbir zafer kazanılmamışken Mustafa Kemal’in aklında müze vardı. Ve bütün o zaferlere gitmeden önce Meclis’e bıraktığı kararnamede Ankara’da bir müze açmaktan söz ediyordu”  dedi.

(FOTOĞRAFLI)

 

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