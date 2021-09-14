Suna'nın Kızları: Suna Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'tan kız çocukları için eğitim projesi

T24 Yaşam

15 Eylül 2020 tarihinde 79 yaşındayken hayatını kaybeden Suna Kıraç'ın vefatının birinci yıl dönümünde kızı İpek Kıraç, 'Suna'nın Kızları' adını taşıyan yeni bir eğitim seferberliği için yola çıktığını söyledi.

Suna Kıraç'ın eğitim alanındaki çabalarını, değerlerini, hedeflerini ve vizyonunu yaşatacağı söylenen 'Suna'nın Kızları' projesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı çatısı altında yürütülecek.

Proje Türkiye'nin dört bir köşesinde eğitime erişemeyen, erişen ama eğitim sürecini tamamlayamayan, tamamlayan ancak gerçek anlamda nitelikli eğitim alamayan kız çocuklarına ulaşmayı planlıyor.









Annesi Suna Kıraç'ın bir eğitim gönüllüsü olarak yaşamını eğitimde fırsat eşitliği çalışmalarına adadığını hatırlatan Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Kıraç sözlerine şöyle devam etti:

"Eğitime erişimin yanı sıra ders içerikleri, öğretim programları ve sınıf içi uygulamalar, okul ortamları, öğretmenlerin ve idarecilerin tutumları ve yetkinlikleri gibi eğitimin niteliğinde belirleyici rol oynayan çok farklı boyutlar var.

Mesleki ve teknik ortaöğretimden mezun olanların mezuniyet alanları incelendiğinde cinsiyete göre belirgin bir farklılaşma olduğu görülüyor. Örneğin, çocuk gelişimi ve eğitimi, el sanatları teknolojisi, aile ve tüketici hizmetleri, hasta ve yaşlı hizmetleri alanlarından mezun olanların yüzde 95'ten fazlası kız çocuklar.

Ancak metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme ve motorlu araçlar teknolojisi alanlarındaki mezunlar içinde kız çocukların oranı yüzdde 1'in altında. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ve Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) gibi değerlendirmelere göre, Türkiye'de kız çocukları 'özgüven, okula aidiyet hissi, motivasyon, öğrenmeyi sevmek' gibi avantajlı özellikleri başarıya dönüştürmekte erkeklerin büyük oranda gerisinde.

PISA bulguları, kız ve erkek çocukların fen başarıları arasında anlamlı bir fark olmamasına karşın kız çocukların bilim ve mühendislik odaklı mesleklerdeki kariyer beklentilerinin erkeklerden düşük olduğunu gösteriyor.

Kız çocukların okulda ve okul sonrasında anlamlı ve üretken yaşamlar sürmelerini istiyorsak mevcut tablo değişmek zorunda."

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