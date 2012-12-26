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Kültür-Sanat

Sumru Yavrucuk, yeni oyunuyla bambaşka biri oldu

Tek kişilik 'Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesiydi' adlı oyunda Yavrucuk, 'Umut' isimli bir transseksüeli canlandırıyor

26 Aralık 2012 22:16

'Yabancı Damat', 'Fatmagül'ün Suçu Ne' ve 'Ağır Roman-Yeni Dünya' gibi dizilerle izleyici karşısına çıkan oyuncu Sumru Yavrucuk son projesiyle bambaşka biri oldu.

Tek kişilik "Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesiydi" adlı oyunda transseksüel "Umut" karakterini canlandıran Yavrucuk, Kumbaracı50’de seyirciyle buluşuyor.

Bir travestinin bir gününü aktaran oyunda tecrübeli oyuncu değişimiyle dikkat çekti.

Kumbaracı 50/ Altıdan Sonra Tiyatro yapımı olan oyununun Aralık gösterisi için bilet kalmadı.  Fakat  oyun, 12, 25 ve 26 Ocak'ta tekrar seyircisiyle buluşacak.

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