Sumru Yavrucuk, yeni oyunuyla bambaşka biri oldu

'Yabancı Damat', 'Fatmagül'ün Suçu Ne' ve 'Ağır Roman-Yeni Dünya' gibi dizilerle izleyici karşısına çıkan oyuncu Sumru Yavrucuk son projesiyle bambaşka biri oldu.

Tek kişilik "Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesiydi" adlı oyunda transseksüel "Umut" karakterini canlandıran Yavrucuk, Kumbaracı50’de seyirciyle buluşuyor.

Bir travestinin bir gününü aktaran oyunda tecrübeli oyuncu değişimiyle dikkat çekti.

Kumbaracı 50/ Altıdan Sonra Tiyatro yapımı olan oyununun Aralık gösterisi için bilet kalmadı. Fakat oyun, 12, 25 ve 26 Ocak'ta tekrar seyircisiyle buluşacak.